Fatih Terim Fonu skandalının kahramanı Seçil Erzan'ın Beşiktaş'a da girdiği ortaya çıktı. Milyonlarca dolarlık skandal

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti.

Gazeteci İsmail Er de sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Paylaşımında Er, Beşiktaşlı bir futbolcunun Seçil Erzan’in kulübe geldiğini anlattığını vurguladı.

İşte İsmail Er'in sosyal medyadan yaptığı açıklama;

-Paranızı hayatı paylaşın, yemek için biriktirmeyin. Ya fon adı altında tokatlıyorlar ya da ölüm var ! Yalnız yiyen yalnız batar ! Zaten prim vs tazminatlara dünyaları kazandıktan sonra değer miydi diye sormadan edemiyorum! Türkiye’de tv’lerde bu konuyu konuşacak tek bir canlı yok!Yazık



Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.



BDDK'nın 42 sayfalık raporu ile kimin ne kadar dolandırıldığı ortaya çıktı:



Arda Turan 13.900.000$

Emre Belözoğlu 5.000.000$

Fernando Muslera 1.200.000$

Volkan Bahçekapılı (Fatih Terim’in damadı) 5.000.000$



Bu paraları alt yapılara ya da hayır işlerine kullansalardı. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlasalardı aldıkları tazminat vs primler gibi. Ya da depremzedelere aklıma bir sürü kurum geliyor! Millet keriz bankalar keriz Fatih Terim Fonu altında fon kurmuş güzel bankacı! Allah ıslah etsin Fazla aç gözlülük bazen ters tepiyor! Allah kimseyi şaşırtmasın @tcbestepe Bu olay futbol dünyasında havadan gelen haydan gelen gibi görülüyor!

Beşiktaşlı bir futbolcu Seçil Erzen’in kulübe geldiğini anlattı onu da sonra paylaşacağım. Kimler aracı olmuş vs bir sürü skandal.