Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı

Gazeteci Fatih Altaylı, Fatih Terim fonu ve Terim'in satışa çıkardığı eviyle ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, kendi adırı taşıyan internet sitesindeki "Terim haczinin nedeni" başlıklı yazısında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Yazı şöyle:

Fatih Terim’in Bodrum Türkbükü’ndeki evinin üzerinde ipotek olduğunu ve evin banka tarafından icradan satışa çıkarılacağını yazdı Odatv.

Üstelik de komik bir bedelle.

Evin ederinin hemen hemen onda biri bir fiyat üzerinden.

Tabii herkes şaşırdı.

Aslında ne evin satılacağı var ne de Terim’in bu bedeli bankaya ödeyip de evini kurtaramaması söz konusu.

Oradaki oyun başka.

Biliyorsunuz, Denizbank’ta şube müdürlüğü yapan bir kadın, Seçil Erzan, Terim’in ve Terim’e güvenen futbolcuların paralarını yüksek getiri vaadiyle oluşturduğu bir fonda toplamış ve bir tür saadet zinciri kurmuş. Buna da Terim Fonu adını vermiş. Fona birkaç iş insanı da para yatırmış.

İş sonunda patlamış.

Terim ve diğerleri miktarı belirsiz bir para kaybetmiş.

Ortalıkta kayıt kuyut olmadığı için de kim ne kadar yatırdı, kim yatırdığının ne kadarını geri aldı, ne kadar alacaklı bilinmiyor. Her şey bir muamma.

Banka “Bu paralar banka şubesine yatırılmamış, bizde bir kayıt yok. Müdire bunu açıktan kendi yapmış, Para verenler de bunu biliyor” diyor.

Parayı kaptıranlar ise bankayı da sorumlu tutmak istiyorlar. Bunun için Cumhurbaşkanı’nı bile devreye sokuyorlar.

Bir yandan da banka genel müdürü ve yöneticilerini de dava ile tehdit ederek, paralarını kurtarmaya çalışıyorlar.

Terim’in evine yönelik icra takibi haberleri de banka yönetiminin bu hamleye karşı hamlesi gibi görünüyor.