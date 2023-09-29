Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı

Oda TV şoke eden raporu ortaya çıkardı! Savcılık istedi BDDK dolandırılan 29 kişinin listesini hazırladı.Şube Müdürü Seçil Erzan 44 milyon dolar ve 15 milyon TL almış.İşte Fatih Terim'in de adının geçtiği o rapor.

Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı

DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın iş ve futbol dünyasının önemli isimlerini 'yüksek faizli fon' diyerek milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla açılan soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) dolandırıcılık olayıyla ilgili rapor istedi.

Odatv, dosyaya giren BDDK raporuna ulaştı.

Can Özçelik'in haberine göre 39 sayfalık raporda dolandırıldığını iddia eden 29 kişinin listesi de var.

DOLANDIRILAN FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdurları ifadelerine göre Şube Müdürü Seçil Erzan’a, toplamda 44 milyon dolar ve 15 milyon Türk lirası verildi.

Dosyada Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Arda Turan, Fernando Muslera da şikayetçi olarak yer alıyor.

ODA TV ORTAYA ÇIKARDI

Odatv’nin ulaştığı BDDK raporunda, dosya içindeki ifadeler ve önemli ayrıntılar dikkat çekti.

İşte Oda TV'nin ulaştığı o rapor:

-Fon vaadiyle Seçil Erzan’a para veren şahıslara yüksek getirili bir fondan bahsedilmiş bu fon da Hakan Ateş, Fatih Terim gibi kişilerin yatırımcı oldukları, fonun 30-45 günlük vadeler sonunda yüzde 20, 30, 40 gibi paralar kazandırdığı beyan edilmiştir.

-Seçil Erzan, fon vaadi hususunu 2022 yılının aralık ayından sonra oluşturduğunu belirterek bir fonun kısa sürede bu kadar getiri sağlayacağını kimsenin inanmayacağını ancak çok sıkıştığı ve çok fazla faiz dağıttığı için fon vadi ile para toplayıp dağıttığını belirtmiştir.

"KAMERA KAYITLARI, YAZICILAR..."

-Mağdur olduğunu iddia eden tüm şahısların sistemde hesapları kontrol edildiğinde log kayıtları bankanın sistemine düşmektedir. Seçil Erzan tarafından verilen tüm evrak bankada sistemde düzenlenmiştir. Başından beri banka olaylardan haberdar, en azından haberdar olmaları gereklidir. Kamera kayıtları, yazıcılar vb., banka hafızasında yer almaktadır. 12 yıl Şube müdürlüğü yapmasına rağmen banka buna göz yummuştur ve hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır.

-50 bin Dolar üstü nakit döviz çek çekilişleri teftişe tabiidir. Bankanın bu durumu atlaması imkansızdır. Banka bu kadar yüksek tutarlar çekilmesine rağmen hiçbir zaman bu hususu sorgulamamıştır. 50 bin dolar ve üstü olan efektif işlemde, işlem açıklaması dekontun arkasına yazılmalıdır. Aksi halde kara para aklama suçları gündeme gelmektedir. Bankada bu durumu bilmekteydi.”

"KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR"

BDDK raporunda Seçil Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı şubenin kamera kayıtlarının koruma altına alındığı bilgisi de verildi:
“Bankanın Florya şubesinin kamera kayıtları, 10 Nisan 2023 tarihinde genel müdürlük binasına taşındı ve bu cihazın halen banka genel müdürlüğünde muhafaza altında bulunduğu anlaşılmaktadır.”

"BANKAYI BAĞLAR"

BDDK raporu hazırlarken Hukuk İşleri Daire Başkanlığı’ndan da görüş istedi.
Görüş yazısına, “bankaların gerçekleştirebileceği faaliyetlerin banka şube müdürü tarafından bankayı temsilen yapılabileceği” vurgulanarak “yapılan işlemlerin bankayı bağlayacağı” denildi.

"ZİMMET SUÇLARINDA BANKA..."

Görüş yazısında şu bilgiler yer aldı:

-Diğer taraftan banka şube müdürünün yetkileri iç ilişkide sınırlandırılmış olsa bile, bu yetkinin aşılması halinde iyi niyetli müşteriler ile yapılan işlemler bankayı bağlayacaktır.

-Bu kapsamda banka şube müdürü tarafından işlenen zimmet suçlarında banka şube müdürünün görevi itibari ile sahip olduğu temsil yetkisinin kapsamının da değerlendirilmesi gerekmekte olup para ya da diğer varlıkların kabulü hususunda yetkili olması ya da bu kabulünün görevle ilgisi bulunduğu durumunda zimmet suçunun vücut bulabileceği değerlendirilmektedir.

TEK ŞİKAYETÇİ OLMAYAN FATİH TERİM'Dİ

Fon dolandırıcılığında şikayetçi olmayan tek isim Fatih Terim'di. Futbolcuların Terim'e güvenerek şube müdürü Seçil Erzan'a para verdikleri belirtilmişti.

Bankanın fondan haberinin olmadığı, bunu Erzan'ın yaptığı belirtilirken, Terim'in kendisine güvenerek para yatıran eski futbolculara teknik direktör olarak iş bulduğu, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'ya, daha sonra da Arda Turan'ın Eyüpspor'a imza attığı ileri sürülmüştü.

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