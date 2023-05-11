Fatih Terim Galatasaray kongre üyesine tazminat davası açtı. Yıllar sonraki 'Merve Terim' detayı ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ederek onur, şeref ve haysiyetini rencide ettiği ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu iddiasıyla kulüp genel kurul üyesi Arif Hikmet Çalıkoğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ÇALIKOĞLU DAHA ÖNCE DE CEZA ALDI

Terim’in avukatları Çalıkoğlu’nun daha önce de hakaretten hem ceza mahkemesinde ceza aldığını hem de hukuk mahkemesinde tazminata hükmedildiğini hatırlatırken dilekçede şu ifadeleri kullandılar: “Müvekkilin kamuoyu ve sevenlerinin gözü önünde prestijini ve saygınlığını zedelemeye çalışan, haksız ve hukuka aykırı eylemlerini alışkanlık haline getiren davalının 100 bin TL’lik manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”

"GİTSİN ADANA'DA KABADAYILIK YAPSIN"

6 Nisan 2013 tarihinde oynanan Galatasaray- Mersin İdman Yurdu maçında, o dönem Galatasaray Teknik Direktörü olan Fatih Terim hakem tarafından tribüne gönderildi. Devre arasında Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Arif Hikmet Çalıkoğlu, Fatih Terim ve kızı Merve Terim’e küfredip “Sahadan atılacaksa gitsin Adana’da kabadayılık yapsın.” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, şikayetçi Merve Terim Çetin'e yönelik hakaret suçlamasıyla ilgili olarak şikayetçinin olay yerinde bulunması nedeniyle Çalıkoğlu hakkında 90 gün hapis cezası verdi. Hakaret suçu alenen işlendiği için önce 105 güne çıkarılan ceza daha sonra sanığın mahkemedeki iyi hali nedeniyle de ceza 87 güne düşürüldü. Hapis cezası günü 20 liradan toplam bin 740 lira para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

TERİM CEZADAN KURTULAMAMIŞTI

6 Nisan 2013 tarihinde Galatasaray ile Mersin İdman Yurdu arasında oynanan futbol maçında sarf ettiği sözler ve üslubu nedeniyle stadyumdan çıkarılan Fatih Terim de cezadan kurtulamamıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Fatih Terim'e iki ayrı hakeme yönelik hareketinden dolayı toplam 4 maç ve müsabaka temsilcisine hakaretinden dolayı da 3 maç olmak üzere 7 maç ceza vermişti.