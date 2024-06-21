Fatih Terim ilk oldu. Arda Güler bombasını patlattı

Son olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Millilerimizin Gürcistan ile oynadığı maçtaki performansı ve golü ile herkesi büyüleyen Arda Güler hakkında konuşan Fatih Terim söylediği sözlerle herkesi heyecanlandırdı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Arda Güler ile İspanya'daki görüşmesini anlatan Fatih Terim, "Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek. Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim" dedi.

"BALLON D'OR ADAYLARI ARASINDA BİLE TARTIŞABİLİRİZ"

Arda Güler'in Ballon d'Or adayları arasında yer alabileceğini söyleyen Fatih Terim, "Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouameni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici. Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım" ifadelerini kullandı.