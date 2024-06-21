Acun Ilıcalı kıyağını yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı kıyağını yaptı

Ozan Tufan ile anlaşan Trabzonspor Acun Ilıcalı'yı da ikna etti.

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için ilk olarak eski futbolcusu Antony Nwakaeme’yi kadrosuna katan Trabzonspor’dan flaş bir hamle daha geldi.

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OZAN TUFAN İLE ANLAŞTILAR

Bordo-mavililer İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin Türk yıldızı Ozan Tufan için devreye girdi.

Bir süredir Ozan Tufan ile görüşen Trabzonspor yönetimi oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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ACUN ILICALI İKNA OLDU

Oyuncunun tamam demesi ile Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı ile pazarlık masasına oturan Ertuğrul Doğan prensipte el sıkıştı.

Ilıcalı'nın bu transferde Trabzonspor'a kolaylık sağladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibiyle 40 maçta forma giyen Ozan Tufan 10 gol 2 asist kaydetti.

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