Fatih Terim olayında müdire gelişmesi. Kim ne yapmış her şey ortaya çıkacak

Oda Tv'den Hürrem Elmasçı, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi yıldız futbolcuların da yer aldığı, kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen ve ismi geçen bazı futbolcuların paralarını kaptırdığı olayda sıcak bir gelişmeyi köşesine taşıdı.

Elmasçı, bankacı arkadaşından edindiği bilgiyi paylaşarak, olayların merkezindeki DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın hapishanede konuştuğunu yazdı.



"KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR"

Elmasçı devamında şunları kaleme aldı:

“Fatih Hoca’nın da Deniz Bank şube müdürü tarafından dolandırılan kişiler arasında olduğu biliniyor, fakat şikayetçi mi bilmiyorum.

Villasını satışa çıkarması Fatih Terim’in iyi günler geçirmediği izlenimi yaratsa da son zamanlardaki yoğunluğunu çevresi ‘Kötü günleri yaşam tarzını değiştirerek atlatmaya çalışıyor’ diyerek anlatıyor.

Özellikle eski öğrencileri Selçuk İnan’ın Kasımpaşa’ya, Arda Turan’ın da Eyüpspor’a teknik direktör olmasında Fatih Terim’in rolü olduğu futbol dünyasında konuşuluyordu. Fatih Hoca da öğrencilerini yalnız bırakamamış maçlarına giderek destek vermişti.

‘Eeee ne var bunda’ diye söyleniyorsanız şu bilgiyi de hatırlatayım.

Deniz Bank’ta ‘yüksek faizli fon’ iddiasıyla dolandırılan isimler arasında hem Selçuk İnan hem de Arda Turan da yer alıyor.”



"ERZAN'I KİMSE ZİYARET ETMİYOR"

Bankacı arkadaşının anlattıklarını aktarmaya devam eden Elmasçı, şöyle devam etti:

“Bankacı kız Seçil Erzan’ı Bakırköy Cezaevi’nde kimse ziyarete gitmiyormuş. İki haftadır avukatı bile uğramamış …

Arkadaşın anlattığına göre koğuştakilerle sohbetinde de ‘Herkes kendini kurtardı, her şeyim gitti. Beş parasız kaldım. Ben de konuşacağım. Annem hasta ve bakıma muhtaç’ diye dert yanıyormuş.

‘Nasıl yani’ dedim ve sesli düşünerek ‘80 milyon Euro dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan bir kişi ‘Parasızım’ diye şikayet mi ediyor’ diye sordum.

Bankacı arkadaşım ‘orasını bilmem. Ama iki seçenek var. Birincisi parası var ve o para başka biri üzerinde… Olayların sakinleşmesini bekliyor. Ya da gerçekten parası yok’ diyerek yanıt verdi.

İkinci seçenek pek inandırıcı gelmese de konuyla ilgili bilgi olmadığına göre yorum yapmak da doğru gelmiyor.

Dolandırıcılık olayının soruşturması İstanbul’da sürüyor, bu olayı uzun yıllar konuşacağız. Dava açılınca savcılık dosyasına neler girmiş göreceğiz. Ancak işin içinde bir banka ve yöneticileri olunca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile MASAK da devreye giriyor. Bakalım bu kurumlar nasıl bir adım atacak.”

TATLITUĞ İLE TERİM ARASINDA “VİLLA” GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Elmasçı, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ’un bir araya gelmesine sebep olan olayın villa pazarlığı olduğunu iddia ederek şöyle yazdı:

“Biliyorsunuz Fatih Terim’in Bodrum’daki villasının Deniz Bank’tan üç seferde çekilen 45 milyon TL’lik kredi yüzünden ipotekli olduğunu ve satışa çıkarıldığını Türkiye, Odatv’den okumuştu.

Hatta geçen hafta Fatih Terim oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya gelmiş ve villa için pazarlık yapılmıştı.

İddiaya göre de Kıvanç Tatlıtuğ villaya 15 milyon Euro vermiş ancak Fatih Terim’in 18 milyon Euro istediği belirtilmişti.”