Fatih Terim ve Arda Turan'ın kaç para kaptırdığı ortaya çıktı. Semih Kaya detayı

İşte 80 milyon dolarlık Fatih Terim Fonu soygununu yapan bankacı Seçil Erzan...

Fatih Terim ve Arda Turan'ın kaç para kaptırdığı ortaya çıktı. Semih Kaya detayı

Özel bir bankanın Büyükdere Şubesi müdürünün Fatih Terim Fonu adıyla futbol ve iş dünyasının ünlülerini yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı belirlenmişti.

Olayın detayları da ortaya çıktı.

Gazete Oksijen'in haberine göre o bankacının adı Seçil Erzan. Detaylar ise şöyle:

Seçil Erzan özel bir bankanın Florya Şubesi’nde çalışırken Galatasaray’ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirmiş ve güven vermiş. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi’ne müdür olarak atanmış.

Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” demiş

Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde bazı kişilere kâr ödemesi yapmış. Bu ödemeler etrafta da duyulmuş ve sisteme bu sayede yeni isimler eklenmiş. Bazı kişiler Seçil Erzan’a çantalarla paraları teslim etmiş.

Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etmiş. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuş.

Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etmiş. Aynı kişinin iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmiş. İşinsanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaşmış. Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istemiş. Ancak Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söylemiş.

İşinsanı da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulunmuş.

Bu arada Seçil Erzan’ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere ‘kâr’ bir yana ana paralarını bile geri vermemiş.

Bu gelişmeler üzerine işinsanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan’ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi.

Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın İstanbul Göktürk’teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberde vurgunun 80 milyon doları bulduğu, dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ın olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon euro dolandırılmış. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.

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