Fatih Terim'den flaş açıklama

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 70. doğum gününü boğazda bir mekanda dostları ve ailesiyle kutladı.

Terim daha sonra da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"7’sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70’ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin…

Yılların ve yaşanmışlıkların, acısıyla tatlısıyla yüzümdeki çizgilerde çok anısı var.

‘İyi ki’ dediklerim, ‘keşke’lerimden çok.

Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun.

Sevgisini hissetiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…"