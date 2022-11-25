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Fatih Terim'in annesi öldü mü? Fatih Terim annesi Nuriye Terim kaç yaşında öldü?

Teknik direktör Fatih Terim’den kötü haber geldi. Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alıyordu. Peki, Fatih Terim'in annesi öldü mü? Fatih Terim kimdir annesi kaç yaşında öldü?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:48
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Fatih Terim'in annesi öldü mü? Fatih Terim annesi Nuriye Terim kaç yaşında öldü?

Fatih Terim'in annesi öldü mü? Fatih Terim annesi Nuriye Terim kaç yaşında öldü?
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Galatasaray ve A Milli Futbol Takım eski teknik direktörü Fatih Terim acı haberle sarsıldı. Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Peki, Fatih Terim'in annesi öldü mü? Fatih Terim kimdir annesi kaç yaşında öldü?

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi. Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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