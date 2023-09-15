Fatih Terim’in eşi hakkında 3 milyon Euroluk futbolcu düğünü iddiası. Fenerbahçeli Lube Ayar açıkladı

Fenerbahçeli gazeteci Lube Ayar katıldığı Youtube programı sırasında Fatih Terim ve eşi Fulya Terim hakkında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Fatih Terim’in eşi hakkında 3 milyon Euroluk futbolcu düğünü iddiası. Fenerbahçeli Lube Ayar açıkladı

Geçtiğimiz aylarda kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak anılan olayda futbol dünyasından pek çok isim mağdur olmuştu.

Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve birçok ünlü ismin bir fona para yatırdıktan sonra dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası dava Denizbank’ın bir banka şubesinin müdiresi olan S. E.’nin tutuklanmasıyla son buldu.

Hodri Meydan isimli Youtube kanalına konuk olan Fenerbahçeli gazeteci Lube Ayar ise hem Fatih Terim Fonu ile ilgili hem de Fatih Terim’in eşi Fulda Terim ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Lube Ayar’ın sözleri şöyle:

"FUTBOLCU EVLENMEK İSTİYORSA FULYA TERİM’İN ŞİRKETİ İLE EVLENEBİLİR"
“Biliyorsun Türkiye’de bir futbolcu evlenmek istiyorsa Fulya Terim’in organizasyon şirketi ile evlenebilir. Veriyorsun 2-3 milyon euro nakit Fulya Terim 5 yıldızlı bir otelde düğün organize ediyor. Sevgiden mi? Korkudan mı? Saygıdan mı? Git de başka şirketle çalış bakayım. Çalışabiliyor musun”

“ONU HER DURUMDA KURTARAN AĞABEYLERİ VAR”
“Ya da bankada herhangi bir güvencesi olmayan fon yaratılıyor adına Fatih Terim Fonu deniliyor ve hocan sana işaret ediyor. Gidiyorsun oraya 3-5 milyon, 10 milyon kazandığın parayı yatırıyorsun. Bu para batıyor. Sesin de çıkmıyor. Bu şimdi Fatih Terim’e saygıdan mı? Sevgiden mi? Korkudan mı? Yoksa Fatih Terim ile beraber onun ağabeylerine duyulan korkudan mı? Var ya, onu her durumda kurtaran ağabeyleri var."

FATİH TERİM HER TAKIMDAN FUTBOLCUNUN DÜĞÜNÜNE KATILDI

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