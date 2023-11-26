Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi'

Sözcü TV'deki programda konuşan gazeteci Lube Ayar, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci Lube Ayar'dan Fatih Terim Fonu ile ilgili bomba iddia: "Süleyman Soylu Denizbank'ı aradı 'Sayın Erdoğan bunu istedi'

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi isimlerin de olduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gazeteci Lube Ayar, Sözcü TV'de ‘İpek Özbey ile Nokta Atışı’ programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''Fonun sonunu getiren olaylardan'' biri diyerek ilginç bir iddia ortaya atan Ayar, 'Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış.'' ifadelerini kullandı.

''ERDOĞAN BUNU İSTEDİ''
Ayrıca Lube Ayar, "Süleyman Soylu'nun Denizbank'ı arayarak, ‘Sayın Erdoğan bunu istedi’ diyerek, futbolcuların parasının ödenmesini istedi" dedi.

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