Fatih Terim'in Olympiakos zaferini getiren konuşması ortaya çıktı. 'Allah yardımcımız olsun' dedi sahaya gönderdi

Yunanistan Ligi'nde geçtiğimiz hafta sonu derbi heyecanı vardı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u konuk etti.

Panathinoikos; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'in golleriyle 2-0 kazandı.

47 puana ulaşan Panathinaikos 3. sırada yer aldı. 4. sırada kalan Olympiakos ise 41 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesi Fatih Terim'in soyuma odasındaki motivasyon konuşması yayınlandı.

Oyuncularını, "Arkadaşlar bu maçlar bizi bir yere getirecek. Haydi Allah yardımcımız olsun" diyerek sahaya gönderen tecrübeli hoca, 2-0'lık zafer sonrası adeta bir komutan edasıyla soyunma odasına girdi.

Alkışlarla karşılanan Fatih Terim, "Hepinize bravo" dedi.

Bu arada galibiyet gollerinden birini atan Bernard, maçın sonlarına doğru oyundan alındıktan sonra Fatih Terim'e sarılıp, "Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.