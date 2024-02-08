Panathinaikos'ta Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Panathinaikos'ta Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme
Panathinaikos'ta Mathias Lessort, Juancho Hernangomez ve Ioannis Papapetrou, Fenerbahçe Beko maçı öncesi son idmana katıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecanla beklenen Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı yaklaşırken, Yunan ekibinde bu hafta antrenmanlara çıkmayan Mathias Lessort, Juancho Hernangomez ve Ioannis Papapetrou'nun durumları netleşti.

Panathinaikos'ta Fenerbahçe Beko maçında forma giyip giymeyecekleri soru işareti olan Mathias Lessort, Juancho Hernangomez ve Ioannis Papapetrou takım antrenmanlarında yer aldı.

Sport24'ün haberine bu üç oyuncunun yarın akşam oynanacak Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında sahada olması bekleniyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko mücadelesi yarın akşam 22.15'te başlayacak ve maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Üst sıralar için kritik olan maç öncesi her iki takımın da 15 galibiyeti varken, Yunan ekibi dördüncü, sarı lacivertliler altıncı sırada bulunuyor.

İlgili Haberler
Sumudica'dan Fatih Terim taklidi. Fenerbahçe yenilgisi sonrası yine yaptı yapacağını
Fatih Terim sebep oldu. Takımdan kovuldu
Fatih Terim bile şaşırdı. Panathinaikos Başkanı: Aptal gibi oynuyoruz
Fatih Terim'in Olympiakos zaferini getiren konuşması ortaya çıktı. 'Allah yardımcımız olsun' dedi sahaya gönderdi
Panathinaikos Olympiakos: Fatih Terim'in derbi zaferi
Panathinaikos Olympiakos: Fatih Terim'in derbi zaferi
Son Haberler
Elektrikli araç satışı 2023'te 87 bine çıktı Gündem
Elektrikli araç satışı 2023'te 87 bine çıktı
Emekli ikramiyesine zam meclis gündeminde. Muhalefet önerdi, AKP açık kapı bıraktı Gündem
Emekli ikramiyesine zam meclis gündeminde. Muhalefet önerdi, AKP açık kapı bıraktı
Babaanne torununu kurtarmak için canından oldu. Hiç düşünmeden tramvayın önüne atladı Gündem
Babaanne torununu kurtarmak için canından oldu. Hiç düşünmeden tramvayın önüne atladı
PFDK ceza yağdırdı. 4 kulübe para cezası kesti Spor
PFDK ceza yağdırdı. 4 kulübe para cezası kesti
Aşırı sıcaklar o ülkede 5 bin can aldı Dünya
Aşırı sıcaklar o ülkede 5 bin can aldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a telefon. Görüşmenin detayları ortaya çıktı Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a telefon. Görüşmenin detayları ortaya çıktı