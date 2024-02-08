Panathinaikos'ta Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecanla beklenen Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı yaklaşırken, Yunan ekibinde bu hafta antrenmanlara çıkmayan Mathias Lessort, Juancho Hernangomez ve Ioannis Papapetrou'nun durumları netleşti.

Panathinaikos'ta Fenerbahçe Beko maçında forma giyip giymeyecekleri soru işareti olan Mathias Lessort, Juancho Hernangomez ve Ioannis Papapetrou takım antrenmanlarında yer aldı.

Sport24'ün haberine bu üç oyuncunun yarın akşam oynanacak Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında sahada olması bekleniyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko mücadelesi yarın akşam 22.15'te başlayacak ve maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Üst sıralar için kritik olan maç öncesi her iki takımın da 15 galibiyeti varken, Yunan ekibi dördüncü, sarı lacivertliler altıncı sırada bulunuyor.