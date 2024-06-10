Fatih Terim'in yerine geçen isim belli oldu

Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos yeni teknik direktörünü açıkladı. Yunan ekibi, Uruguaylı Diego Alonso ile anlaştı.

2023 - 2024 sezonuna Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti.

Büyük umutlarla göreve başlayan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos normal sezonu 56 puanla 4'ncü sırada tamamlamıştı.

Fatih Terim, Panathinaikos ile 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Ancak Fatih Terim içi şampiyonluk play-off turu istediği gibi gitmedi. Alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluk yarışına havlu atan Panathinaikos sezonun tamamlanmasına 1 maç kala Fatih Terim ile yollarını ayırdı.

Panathinaikos'ta göreve getirilen Diego Alonso, daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırdı. 49 yaşındaki Uruguaylı hoca Diego Alonso'nun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.