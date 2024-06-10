Paris Olimpiyatları'na Fransız usulü tanıtım. Herkes bu videoyu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paris Olimpiyatları'na Fransız usulü tanıtım. Herkes bu videoyu konuşuyor

Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransızlar'ın hazırladığı video gündem oldu.

Dünyanın heyecanla beklediği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım devam ediyor. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan dev organizasyon için hazırlanan son tanıtım videosu gündem oldu.

Çiçek objesinin kullanıldığı videoda, olimpiyat branşlarında mücadele edecek gruplar tek tek resmedildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Fransızlar Olimpiyatların tanıtım videosunu kendilerine yaraşır şekilde yapmışlar" denildi.

Yoğun ilgi gören bu video binlerce beğeni aldı.

46 GÜN KALDI
Paris Olimpiyatları'nın başlamasına 46 gün kaldı. 16 Nisan'da Atina'da alevlendirilen Olimpiyat meşalesi, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan ayrılarak Fransa'ya doğru yola çıktı. Belem isimli yelkenli gemi ile taşınan meşale, 8 Mayıs'ta Marsilya'ulaştı.
Olimpiyat ateşi 26 Temmuz'da ise Paris'te yanacak.

BİNLERCE SPORCU YARIŞACAK
Paris Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, 329 farklı mücadelede 10 bin 500 atletin katılımıyla gerçekleşecek. Ardından 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Paralimpik Oyunları başlayacak ve 549 farklı mücadelede 4 bin 400 atlet yarışacak. Olimpiyat Oyunları'na 206 ülke, Paralimpik Oyunlara ise 184 ülke katılacak.

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