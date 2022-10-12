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O caninin cezası belli oldu! Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü

Fatih'te geçen yıl, eşi Melek Gürler'i kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Mahmut Gürler'in olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle cezasında indirim yapmadı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:26
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Fatih'te eşi Melek Gürler'i kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen cani koca Mahmut Gürler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

O caninin cezası belli oldu! Eşini kömürlükte boğarak öldürmüştü
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Gürler getirildi. Taraf avukatları ve maktul Melek Gürler' in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu. Melek Gürler'in ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin açık olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, "Müvekkilimin cinayeti işlediğine dair dosyada tek bir delil varsa evet cezalandırın. Ama dosyada, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil yok. Müvekkilimin bu suçu işlemediği açıktır. Müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Sanık Mahmut Gürler ise mahkemedeki son sözünde "Adalet istiyorum" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Gürler'i "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediği anlaşıldığı gerekçesiyle sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmamasına karar verildi. Sanık Gürler'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAME

İddianamede, 10 Şubat 2021 tarihinde maktul Melek Gürler'in ikamet ettiği apartmanın en alt katında bulunan ve kimse tarafından kullanılmayan, eski bir bodrum dairesinde ölü bulunduğu anlatıldı. Tekstil işçisi Mahmut Gürler eşi maktul Melek Gürler ile parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı, çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı ve bunları zamanında ödemediği ifade edildi.

İddianamede maktul Melek Gürler'in eşi Mahmut Gürler'den şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı aktarıldı. Maktul ile ev almak için bir şirkete kayıt yaptırdıklarını ancak kendi ailesinin yardımda bulunmadığını için eşiyle tartıştığını anlatılan iddianamede, tartışma esnasında maktulü ittiğini, maktulün yere düşmesi üzerine olay yerinden ayrıldığını beyan ettiği aktarıldı. Mahmut Gürler'in tekrar olay yerine geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördüğünü, komşulardan yardım isteyip 112 Acil Hattı'nı aradığını beyan ettiği belirtildi.

İddianamede, aynı güne ait bir başka tutanakta ise şüpheli Mahmut'un önceki tutanaktaki beyanından farklı olarak, eşi olan maktulü evde bulamadığını, evin çevresinde maktulü aradığını, daha sonrasında evin bodrum katında yerde yatar vaziyette bulduğunu, üzerinde kazağının olmadığını, yüzünde morluklar olduğunu, 112 Acil Hattı arayarak yardım talep ettiğini anlattığı ifade edildi.

İddianamede, Mahmut Gürler'in ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik, tutarsız ve soyut ifadeler içerdiğinden şüphelinin ifadelerine itibar edilmeyeceği belirtildi. Şüpheli Gürler'in eşi Melek Gürler'i öldürdükten sonra yüzük ve küpelerini satmak için kuyumcuya gittiği ve bu sürede kıyafetlerini değiştirdiği aktarıldı. İddianamede, Melek Gürler'in ATK raporunda boğularak öldürüldüğünün anlaşıldığı da belirtildi.

İddianamede şüpheli Mahmut Gürler' in eşi Melek Gürler'e karşı "Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(Kaynak: DHA)

 

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