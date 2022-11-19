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Fatih’te iki iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih’te iki iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralanırken yaşanan çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 23:48
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Fatih’te iki iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih’te iki iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Kumkapı’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki dükkan çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflardan biri diğer gruba silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın yaşandığı dükkan ve çevresinde incelemelerde bulundu. Boş mermi kovanı ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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