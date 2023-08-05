Fatih'te kıraathanede kavga

Fatih'te bir kıraathanede okey oynayan Avni T. ile Erkan Ç. arasında çıkan 40 liralık 'hesap ödeme' kavgası çıktı. Erkan Ç. silahla yaralandı.

Fatih'te kıraathanede kavga

Olay, saat 21.30 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Draman Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, okey oynayan Avni T. ile Erkan Ç. arasında 40 lira tutan hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Avni T., üzerinde bulunan tabancasıyla Erkan Ç.'ye ateş edip çevredeki bir binaya kaçtı. Olayı gören kıraathanedeki diğer vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Erkan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, olayı duyan yaralının yakınları Avni T.'nin kaçtığı binanın önünde toplanarak linç etmek istedi. Kalabalık grup polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, Avni T., polis ekipleri tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alındı.

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