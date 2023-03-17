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Fatih’te ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı-sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı olayı polis ekipleri havaya ateş açarak durdurdu. 

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:41
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Fatih’te ortalık savaş alanına döndü

Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
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İHA'nın haberine göre, olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki aile arasında kız alıp-verme meselesinden kaynaklanan husumet vardı. 

Daha önce tarafların arasında yaşanan sürtüşme gece saatlerinde tekrar alevlendi. Yaklaşık 100 kişilik 2 grup, sopa ve bıçaklarla sokak ortasında birbirine girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Taraflar, ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Kavgada yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken polis ekipleri konuyla ilgi çalışma başlattı. Yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, ellerinde bıçak ve sopa olan kişiler koşarak birbirlerine saldırıyor.

"ÖNLEM ALIN"

Mahallede çıkan kavgalardan rahatsızlığını dile getiren esnaf Halit Tuncer, “Her zaman kavga ediyorlar. Bunlar birbirlerini yiyorlar. Bunların arasındaki savaş nedir ki anlamadım? Bağrışıp, çağrışıp birbirlerine giriyorlar. Bir anda elli kişi toplanıyorlar. İnsanlara yazık. Bunlara bir önlem alınması gerekiyor” dedi.

“ATEŞ AÇILDI”

Yaşananları anlatan esnaf Mehmet Yıldız, “Gece saatlerinde sokakta ses vardı. Camdan baktık, birbirlerinin üstüne gidiyorlardı. Sopalarla birbirlerine giriyorlardı. Havaya silahla ateş açıldığı için camdan bakmadım. Erkekler ve kadınlar birbirlerine sopalarla girdiler” dedi.

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