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Fatih'te sokak ortasında koltuk değnekli kavga

İstanbul Fatih'te 1'i koltuk değnekli 2 kişi arasında yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:25
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Fatih'te sokak ortasında koltuk değnekli kavga

Fatih'te sokak ortasında koltuk değnekli kavga
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Kameralara yansıyan koltuk değnekli kavga, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engelli adam koltuk değnekleriyle vururken karşısındaki kişi de yumruk atarak karşılık verdi. Yere düşen ikili yumruklarla birbirine saldırırken çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.
Kavga anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, engelli adamın koltuk değneğiyle vurması ve sonrasında yerde yumruklaşmaları görülüyor.

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