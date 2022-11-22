Test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde, 16 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletini satmak için bir internet sitesine ilan veren Erol Özdemir, kendisini arayan kişiyle, buluştu. Şüpheli ile Özdemir motosikletin bulunduğu otoparkta bir süre pazarlık yaptı. Şüpheli motosikleti inceledikten sonra, test sürüşü gerçekleştirmek istediğini söyledi. Güvenini kazandığı Özdemir'den motosikletin anahtarını teslim aldı. Daha sonra otoparktan motosikletle ayrılan şüpheli, geri dönmedi.

"SIKI DA BİR PAZARLIK YAPTIK"



Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiğini belirten Erol Özdemir, "Satmayı düşünüyorduk, ilanı bir internet sitesine koyduk. Orada, ilanı gören bir kişi bizi aradı, motosikleti görmek istediğini söyledi. Yaklaşık 10-15 dakika birlikte vakit geçirdik, sıkı da bir pazarlık yaptık. En az 10 dakika pazarlığımız sürdü. Kıran kırana bir pazarlık yaptık. Motosikletimi 227 bin liraya satışa koymuştum, 220 bin liraya anlaştık" dedi.

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR HATAYA DÜŞMEMİŞTİM"



Hırsızlık anını anlatan Erol Özdemir, "Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık, yaklaşık 3-5 dakika motorun sesini dinledi. Herhangi bir eksik bulamadı, yine de kontrol etmek istediğini belirtti. Zaten motosikletimde herhangi bir kusur yoktu. Test sürüşü yapıp, yapamayacağını sorduğunda kendi malıma güvendiğim için anahtarımı verdim. Uzun yıllardır abone olduğumuz otoparkta duran bir motosikletti. Daha sonra motosiklete binip çalıştırdı, uzun farlarını yaktı. Adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti. O an basiretim bağlandı. Hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim. Olay sonrasında hemen polis merkezine gittim, şikayetçi oldum. Polisler hırsızlık olayı için çalışma başlattı" ifadelerini kullandı.

"BABAMA BEN YÖNLENDİRDİM"



Motosikleti çalınan Erol Özdemir'in oğlu Hasan Özdemir, "Motosikleti internetteki sitede ilana ben koydum, arayan kişiyi de babama ben yönlendirdim, süreç böyle gelişti. Böyle bir şeyin başımıza gelebileceğini hiçbir şekilde tahmin etmemiştik" diye konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Motosiklet hırsızıyla, Erol Özdemir'in birlikte otoparka yürüdüğü an ve hırsızın motosikletle kaçtığı an çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)