Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İHA
Fatma Kaplan Hürriyet Anıtkabir'i ziyaret etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevinin ikinci dönemine başlamasının ardından Anıtkabir'i ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını dökerek, görevine olan bağlılığını ve çalışma azmini ifade etti.

Başkan Hürriyet, "Aziz Atatürk, İzmit'in müjdeler şehri olmasını sizin liderliğinizde kazandığı değerlere borçluyuz. İzmit halkı tarafından ikinci kez bu göreve layık görülmenin onurunu ve sorumluluğunu taşıyarak buradayım. İlkeleriniz ve devrimleriniz, geleceğe yön veren ışıklarımızdır. 'En büyük eserim' olarak nitelendirdiğiniz Cumhuriyet'i koruma ve geliştirme hedefiyle, adalet ve bilgelik değerlerinizi rehber edinerek, yorulmadan çalışmaya söz veriyorum. Ruhunuz şad olsun," ifadelerini kullandı.

Çınar Çocuk Evi ve Çınar Akademi öğrencileri eşliğinde Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çelenk bırakan

Başkan Hürriyet, Anıtkabir ziyaretini onurla tamamladı.

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