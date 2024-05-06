1. Lig'de kritik viraj. Son hafta programı belli oldu

Kaynak: İHA
1. Lig'de kritik viraj. Son hafta programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu.

10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16.00 Göztepe - Bodrum FK
16.00 Boluspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK

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