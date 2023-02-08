Fazla eşyalarınızı ihtiyaç sahiplerine vermenin sağlığınıza yararları var

STRESİ AZALTIYOR

Eski eşyaların yerine sevdiğiniz eşyaları koyma eylemi, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da size yardımcı oluyor.

ALERJİYE İYİ GELİR

Böylelikle daha sık temizlik yaparak ev tozu akarlarından kurtulabilirsiniz. Evde ve kapalı ortamda geçirilen sürenin arttığı kış mevsimlerinde alerjik hastalıklar daha sık görülüyor. Evinizde ihtiyacınız olmayan eşyaları vermek, aynı zamanda daha düzenli bir eve sahip olmanız demek.

ÜRETKENLİĞİ ARTIRIR

Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulduğunuzda aradığınız şeyi bulmak için daha az vakit harcarsınız. Böylelikle işinize daha kolay konsantre olabilirsiniz. Dağınıklığın fikir üretme üzerinde de olumsuz etkileri mevcut.

FİZİKSEL AKTİVİTEYE TEŞVİK EDER

Evinizi düzenlemek için yapılan hareketlilik, beyninizin endorfin hormonu salgılamasını sağlayarak sizi daha mutlu ve sağlıklı kılıyor.