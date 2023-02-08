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Fazla eşyalarınızı ihtiyaç sahiplerine vermenin sağlığınıza yararları var

Evinizdeki fazla eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek, elden çıkarmak sağlığınıza çok iyi gelecektir. Ayrıca düzenli bir eve sahip olmak, mutlu zihin ve bedeni de güçlü kılıyor.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:56
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Fazla eşyalarınızı vermenin sağlığınıza yararları

Fazla eşyalarınızı ihtiyaç sahiplerine vermenin sağlığınıza yararları var
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STRESİ AZALTIYOR
Eski eşyaların yerine sevdiğiniz eşyaları koyma eylemi, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da size yardımcı oluyor.

ALERJİYE İYİ GELİR
Böylelikle daha sık temizlik yaparak ev tozu akarlarından kurtulabilirsiniz. Evde ve kapalı ortamda geçirilen sürenin arttığı kış mevsimlerinde alerjik hastalıklar daha sık görülüyor. Evinizde ihtiyacınız olmayan eşyaları vermek, aynı zamanda daha düzenli bir eve sahip olmanız demek.

ÜRETKENLİĞİ ARTIRIR
Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulduğunuzda aradığınız şeyi bulmak için daha az vakit harcarsınız. Böylelikle işinize daha kolay konsantre olabilirsiniz. Dağınıklığın fikir üretme üzerinde de olumsuz etkileri mevcut.

FİZİKSEL AKTİVİTEYE TEŞVİK EDER
Evinizi düzenlemek için yapılan hareketlilik, beyninizin endorfin hormonu salgılamasını sağlayarak sizi daha mutlu ve sağlıklı kılıyor.

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