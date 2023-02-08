Son Dakika... Depremde can kaybı sayısı 6 bin 234 çıktı

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana gelmiş, saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyurulmuştu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da toplam 6 bin 217 bina yıkıldı.

CAN KAYBI 6 BİN 234 OLDU

AFAD'dan yapılan son açıklamayla; şu ana kadar 6 bin 234 vatandaşın hayatını kaybettiği, 37 bin 011 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan felaket sonrası 7 gün milli yas ilan edildi. 10 ilde OHAL ilan edildi.