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Son Dakika... Depremde can kaybı sayısı 6 bin 234 çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamaları yapıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:43
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Depremde can kaybı sayısı 6 bin 234 oldu

Son Dakika... Depremde can kaybı sayısı 6 bin 234 çıktı
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Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana gelmiş, saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyurulmuştu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da toplam 6 bin 217 bina yıkıldı.

CAN KAYBI 6 BİN 234 OLDU

AFAD'dan yapılan son açıklamayla; şu ana kadar 6 bin 234 vatandaşın hayatını kaybettiği, 37 bin 011 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan felaket sonrası 7 gün milli yas ilan edildi. 10 ilde OHAL ilan edildi.

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Mali
8.02.2023 10:10
Tv. lerden izlediğime göre çalışmalar yetersiz. Depremzedeler de bunu söylüyor. Alet yok ekipman yok. Çalışmalar gayriciddi. Allah çalışanlara güç kuvvet versin.  
 
Mahir ŞEKİ
8.02.2023 09:58
*Depremin 'Ağır Hasar Bölgesinde' 5 Milyon canımız vardı.. Bu bölgedeki yıkımın en az %50 olduğunu söyleniyor.. Yani 2,5 milyon göçük altında.. Bunun da 10'da 1'i doğru olsa 250.000 can göçük altında.  
 
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