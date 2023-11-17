FBI eski THY yöneticisinin evine baskın düzenledi. ABD’li belediye başkanının Türkiye ile komplo kurduğu iddia edilmişti

New York Times'ta yer alan habere göre, FBI ajanları bu ayın başında Belediye Başkanı Eric Adams'ın bağış toplayan baş sorumlusunun evinde kampanyasının Türkiye ile komplo kurduğuna dair kanıt ararken, ayrı ekipler belediye başkanıyla ve o ülkeyle bağlantısı olan diğer iki kişinin ve olayla ilgili bilgisi olan birkaç kişinin ikametgahında arama emri çıkardı. FBI bağış toplayan Brianna Suggs'ın evinin yanı sıra, Adams'ın uluslararası ilişkiler ofisindeki yardımcısı Rana Abbasova ve eski Türk Hava Yolları yöneticilerinden Cenk Öcal'ın da New Jersey'deki evlerinde arama yaptı.

Koordineli baskınlar, belediye başkanının 2021 kampanyasına yönelik geniş bir yolsuzluk soruşturmasının halka açık ilk işaretiydi. Soruşturma kapsamında FBI ve Manhattan'daki federal savcılar, Türk hükümetinin Bay Adams'ın kampanya kasasına yabancı bağışları akıtmak için yaptığı kampanyayla komplo kurup kurmadığını ve Bay Adams'ın İtfaiye amirlerine New York'taki Türkevi binasının inşaatı için baskı yapıp yapmadığını inceliyor. İddialara göre hem Abbasova Hanım'ın hem de Sayın Öcal'ın Türkiye'yle bağları var. Öcal geçtiğimiz yılın başına kadar Türk Hava Yolları'nın New York ofisinin genel müdürüydü. Sayın Abbasova, Sayın Öcal, Sayın Suggs ve Sayın Adams herhangi bir suçla suçlanmadı.

Aramalar, 2 Kasım sabahı erken saatlerde, FBI ajanlarından oluşan bir ekibin, Belediye Başkanının Uluslararası İlişkiler Ofisinde protokol direktörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Bayan Abbasova'nın Fort Lee, New Jersey'deki tuğla konağına baskın yapmasıyla başladı.

Ayrı bir ajan ekibi, LinkedIn sayfasına göre önce Sofya, Bulgaristan, ardından da New York'ta Türk Hava Yolları'nın genel müdürlüğüne yükselen eski uçuş görevlisi Sayın Öcal'ın New Jersey'deki evini ziyaret etti. Türk basınında yer alan haberlere göre Sayın Öcal, 2022 yılının başlarında şirketteki bir kriz sırasında havayolu şirketindeki işinden kovuldu.

Yorum isteyen mesajlara yanıt vermeyen Abbasova ve Sayın Öcal'ın avukat tutup tutmadıkları da hemen belirlenemedi.

Bay Adams'ın kampanyasının sözcüsü Evan Thies şunları söyledi: “Bayan. Abbasova kampanya tarafından istihdam edilmedi veya kampanya tarafından maaş alınmadı.”

Belediye sözcüsü Fabien Levy, yaptığı açıklamada belediye başkanının soruşturmacılarla işbirliği yaptığını söyledi. Bay Adams herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve avukatı Boyd Johnson aracılığıyla, kampanyanın proaktif olarak kimliği belirsiz bir kişiyi yakın zamanda "uygunsuz" davrandığı için federal soruşturmacılara bildirdiğini belirtti.

Perşembe günü, konuyla ilgili bilgi alan iki kişi, The New York Post'ta daha önce bu kişinin Bayan Abbasova olduğu yönündeki haberini doğruladı. Bay Thies, söz konusu davranış hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti.

FBI ve Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcılığı temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı.

Kayıtlara göre baskınlar, ajanların Bayan Suggs'ın Brooklyn'deki evini aradığı ve üç iPhone, iki dizüstü bilgisayar ve diğer delillerle birlikte oradan ayrıldığı aynı sabah gerçekleşti .

Aramalar, federal yetkililerin Bay Adams'ın 2021 kampanyasındaki olası suiistimalleri incelediği bir dönemde gerçekleşti; bu soruşturma o kadar geniş kapsamlıydı ki, geçen Pazartesi ajanlar Manhattan'daki bir etkinliğin dışında sokakta Bay Adams'a yaklaştı ve güvenlik ekibinden kenara çekilmesini istedi. ve onun yanında arabasına bindi. Mahkemenin verdiği izin uyarınca elektronik cihazlarına el konuldu.

Üç haftadan kısa bir süre önce, şu anki görevinden 81 bin dolar kazanan Bayan Abbasova, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak amacıyla Bowling Green'de düzenlenen bayrak dikme töreni sırasında Bay Adams'ın sağ omzunun hemen arkasında duruyordu. Bay Adams ülkeye olan sevgisini anlatırken Türkiye'nin başkonsolosu ve ABD büyükelçisi de hazır bulundu.

Adams, "Bu şehrin tarihinde muhtemelen Türkiye'yi -Türkiye'yi bir kez ziyaret eden tek belediye başkanıyım, ama sanırım Türkiye'ye altıncı ya da yedinci ziyaretimdeyim" dedi.

2017 yılında hükümet yanlısı bir Türk haber kaynağına verdiği röportajda Bay Adams, uluslararası seyahatlerde Türk Hava Yolları ile uçmayı tercih etmesinin sebebinin, havayolunun bir vegan olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılaması olduğunu söyledi. Gazeteye "Türk Hava Yolları benim uçma yöntemimdir" dedi.

Bayrağın göndere çekilmesi sırasında Bayan Abbasova, belediye başkanına fahri takdirname içeren bir dosya verdi ve o da bu dosyayı yerel bir Türk toplumu üyesine verdi. Daha sonra bazı çocuklara küçük kırmızı Türk bayrakları dağıttı.

Brooklyn'deki Türk ve Azeri topluluklarına ulaşmaya çalışan Bay Adams'ın ilçe başkanı olarak ilk döneminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Eski bir yardımcı, kendisine Borough Hall'da kullanması için bir ofis verildiğini söyledi.

Şehir kayıtlarının ilçe başkanlığına "topluluk koordinatörü" olarak katıldığını ve yılda 50 bin dolar kazandığını gösterdiği en az 2018'den beri hükümet kadrosunda yer alıyor. Bay Reynoso'nun sözcüsü Kristina Naplatarski, Bay Adams'ın ilçe başkanı olarak halefi Antonio Reynoso'ya sunulan listeye göre, 2021'deki unvanının "uyum birimi asistanı" olduğunu söyledi.

Oradayken Bayan Abbasova, Bay Adams ile Orta Doğu ve Orta Asya'daki “paydaşlar” arasındaki ilişkileri yönetti, “Türk mirası etkinlikleri düzenledi”, “kardeş şehir anlaşmalarına yardımcı oldu” ve “ilişkiler geliştirmek" için büyükelçilikler ve konsolosluklarla çalıştı, ” Belediye Başkanının Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin web sitesindeki profiline göre .

Bayan Abbasova, resmi olarak kadrosuna katılmasından birkaç yıl önce, 2015 yılında, Türk konsolosluğu ve misyonu küresel turizmi canlandırmak olan Dünya Turizm Forumu Enstitüsü'nün sponsorluğunda, Bay Adams'la Türkiye'ye seyahat etmişti.