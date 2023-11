FBI’ın New York Belediye Başkanı ve Türkevi ile ilgili soruşturması derinleşiyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki soruşturma Amerikan medyasının gündem maddesi olmaya devam ediyor.

New York Times gazetesi, FBI’ın Adams üzerindeki soruşturmasının giderek derinleştiğini yazdı.

Gazete, “F.B.I. Adams’ın Türk hükümeti için kırmızı çizgiyi aşıp aşmadığını inceliyor” başlığıyla verdiği haberde, “2021 Demokrat belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Eric Adams, Manhattan’da Türk Başkonsolosluğu’na ev sahipliği yapacak bir gökdelenin açılmasına izin verilmesi için şehir yetkililerine başarılı bir şekilde baskı yaptı” ifadelerini kullandı.

“BASKI YAPIP YAPMADIĞI SORUŞTURULUYOR”

Gazeteye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kişi, Adams’ın iki yıl önce seçilmesinden haftalar önce New York İtfaiyesi yetkilileri ile görüşmesinin soruşturulduğunu söyledi. Haberde, “Adams’ın iki yıl önce seçilmesinden haftalar önce New York İtfaiyesi yetkililerine, binayla ilgili güvenlik endişelerine rağmen Türk hükümetinin Manhattan’daki yeni yüksek katlı konsolosluğunu onaylamaları için baskı yapıp yapmadığının federal makamlarca soruşturulduğu iddia edildi” denildi.

New York Times’taki haberde, “Temmuz ayında Demokratların belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Adams, 2021 yazının sonlarında dönemin İtfaiye Komiseri Daniel A. Nigro ile temasa geçerek Türk hükümetinin binayı en azından geçici olarak açmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Söz konusu kişiler, itfaiye yetkililerinin güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek binanın kullanımını onaylamayı reddetmeleri nedeniyle binanın henüz açılmadığını söyledi” ifadeleri de yer aldı.

ADAMS’IN CİHAZLARI İNCELEMEYE ALINDI

New York Times’ın haberinde, “Konuya aşina olan kişilere ve şehir kayıtlarına göre, Bay Adams’ın müdahalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yangın güvenlik sistemindeki çok sayıda kusura rağmen, BM Genel Kurulu için Eylül 2021’de New York’a yaptığı ziyarette 300 milyon dolarlık 35 katlı kulenin açılışını yapmasının yolunu açtı. Sayın Erdoğan kurdele kesiminde New York’un merkezindeki gökdelenin Türkiye’nin “artan gücünü” yansıttığını söyledi” hatırlatması da yapıldı.

Geçen hafta FBI’ın Adams’ın elektronik cihazlarına el konulduğunu ve incelendiği süreçte FBI’ın itfaiye birimindeki yetkililere de Adams’ın Türkevi’nin açılışındaki rolünün sorulduğu kayıtlara geçti.

Adams hakkındaki iddiaları yalanlarken, “Benim saklayacak bir şeyim yok” dedi. FBI’ın Cuma günü Adams’ın iki cep telefonu ve bir iPad’ine el koyarak içindeki bilgileri kopyaladığı ve daha sonra aynı gün içinde kendisine teslim ettikleri de duyuruldu.

Adams’ın 2015 yılında ulaşım ve konaklamanın ödendiği bir seyahat ile Türkiye’ye gittiği ve burada Üsküdar Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasının imzalandığı da aktarıldı.

GEÇİCİ İSKAN BELGESİYLE FAALİYET GÖSTERİYOR

35 katlı Türkevi’nin yaklaşık 300 milyon dolar maliyetle inşa edildiğinin hatırlatıldığı haberde, “Belediye kayıtları, Erdoğan’ın 2021’deki ziyaretinden aylar önce, Türk hükümetinin müteahhitleri binayı tamamlamak ve işgal etmek için belediye onayı almaya çalışırken yaşanan sorunları ortaya koyuyor. 26 Temmuz 2021’de İtfaiye Müdürlüğü, Türk hükümeti için bir danışman tarafından sunulan yangından korunma planını reddederek değişiklik yapılmasını istedi. Aynı tarihlerde, 17. kattaki bir cam panelin düşerek 10 kat aşağıya inmesinin ardından İnşaat Dairesi bir ihlal kararı verdi” ifadeleri yer aldı.

New York Times’taki haberde, “Kayıtlara göre, Erdoğan’ın yeni binanın açılışına başkanlık etmesinden sadece 10 gün önce, üst düzey bir İtfaiye yetkilisi, bina projesinde danışmanlık yapan Sparc Yangından Korunma Mühendisliği’ne, danışmanın alarm sisteminin şehir bina yönetmeliğine uygun olduğunu teyit etmesi halinde, binanın kullanılmasına izin verecek geçici bir iskan belgesine itiraz etmeyeceğini bildirdi. Ancak bir hafta sonra, 17 Eylül’de, danışman duman detektörleri, asansörler, fanlar, kapılar ve diğer sorunları içeren çok sayıda “eksiklik” rapor etti. Sparc’ın başkanı belediyeye, sorunlar çözülene kadar binada “yangın nöbeti” tutan güvenlik görevlilerinin bulunacağını söyledi. Kayıtlara göre bina halen geçici bir iskân belgesi altında faaliyet gösteriyor.