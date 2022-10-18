18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kaza. Motosiklet bir yere sürücü başka yere savruldu 

Feci kaza. Motosiklet bir yere sürücü başka yere savruldu 

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki kurye karşıdan gelen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye adeta ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:27
Takip Et

Feci kaza. Motosiklet bir yere sürücü başka yere savruldu 

Feci kaza. Motosiklet bir yere sürücü başka yere savruldu 
+
Aa
-

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde önceki ay saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Semih Uzun idaresindeki 34 ELT 406 plakalı motor kurye, o esnada karşıdan gelen Ömer Işık Bozma idaresindeki 34 GT 1205 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kurye yola savruldu. Kuryenin ölümden döndüğü anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kurye Semih Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kuryenin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
1
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
3
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
4
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.