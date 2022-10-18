Yıldız Tilbe sahnede kıyafetini değiştirirken düştü. Yürekler ağza geldi

Yıldız Tilbe, dün akşam Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi. Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Enerjik halleriyle misafirlerine eğlenceli bir gece sunan Tilbe, bir ara yürekleri ağza getirdi.

“İYİ Kİ ARKADA KOLTUK VARMIŞ”

Ünlü şarkıcı, dans şovu ve sahne performansıyla beğeni topladı. Konser sırasında ise sahnede küçük bir talihsizlik yaşandı.

Yıldız Tilbe konser sırasında sahnede üzerini değiştirmeye başladı. O anlarda ekibinden birisinin yardımıyla üzerini giyinen Tilbe yardımcısı gittikten sonra dengesini kaybedip arkaya doğru düştü.

Şans eseri arkasında koltuk bulunması ünlü şarkıcının yara almasını engelledi.

Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, "Allah beni benden korusun valla.

İyi ki arkada koltuk varmış. Yoksa kafam yarılırmış" diyerek konserine devam etti.