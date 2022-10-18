Şevval Şahin’den öpücüklü yanıt. İstenmeyen gelin ilan edilmişti

Ünlü model Şevval Şahin, önceki akşam işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek’te bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark eden Kazancıoğlu, arkasına bakmadan hızlıca mekana girdi.
'AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMİYOR' İDDİASI
Geçtiğimiz haftalarda Murat Kazancıoğlu’nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği öne sürülmüştü.
Şevval Şahin bu iddiayı soran muhabirlere öpücük atarak cevap verdi.
Böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
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