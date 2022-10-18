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Şevval Şahin’den öpücüklü yanıt. İstenmeyen gelin ilan edilmişti

Ünlü manken Şevval Şahin, önceki akşam işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Murat Kazancıoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti. Şahin'e bu iddialara cevap verdi. 

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:18
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İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Şevval Şahin'den öpücüklü cevap

Şevval Şahin’den öpücüklü yanıt. İstenmeyen gelin ilan edilmişti
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Ünlü model Şevval Şahin, önceki akşam işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek’te bir mekana girerken objektiflere yansıdı. 

Basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark eden Kazancıoğlu, arkasına bakmadan hızlıca mekana girdi.

'AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMİYOR' İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Murat Kazancıoğlu’nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği öne sürülmüştü. 

Şevval Şahin bu iddiayı soran muhabirlere öpücük atarak cevap verdi.

Böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.


 

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