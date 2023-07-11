Feci kazada ölü sayısı yükseldi. Baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Feci kazada ölü sayısı yükseldi. Baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, kaza dün Sivas- Kayseri kara yolu Cemel kavşağında meydana geldi. Bayram B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç ile H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bayram B. ve araçta bulunan oğlu Onur B.(12) olay yerinde hayatını kaybetti, D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.B. (20), Ömer B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw931958-01.jpg

aw931958-02.jpg

aw931958-03.jpg

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde ekmeğe dev zam
Tatula bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Tatula bitkisi neye iyi geliyor?
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu Magazin
Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu Siyaset
Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu Güncel
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya yönelik şafak operasyonu
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
Taliban'dan İsveç'e veto Dünya
Taliban'dan İsveç'e veto