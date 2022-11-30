1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'

Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powel, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:47
Takip Et

Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'

Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir.” dedi.

Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
3
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
4
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
5
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
6
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
7
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
﻿İmamoğlu’ndan ‘saksı’ ve ‘bank’ açıklaması: Bu işin sorumlusu...
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Ayvalık’ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Fed Başkanı Powell 'Aralıkta faiz artış hızı yavaşlayabilir'
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.