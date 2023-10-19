Fed Başkanı Powell’ın konuşması New York borsasını düşürdü

Powell, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasındaki gelişmelerin para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini söyledi.

Powell’dan sıkılaştırma sinyali

Fed Başkanı Powell, bugün New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, son verilerin Fed’in hedeflerine doğru devam eden ilerlemeyi gösterdiğini belirtti. Powell, “Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.” dedi.

Powell, ekim ayında enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyledi. Powell, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevini zorlaştırdığını kaydetti.

Tahvil faizleri zirve yaptı

Powell’ın konuşması sonrasında tahvil faizleri son 16 yılın yeni zirvesini görürken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirileri, yüzde 4,99’u aşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, Fed’in agresif sıkılaştırma döngüsüne karşı piyasada dirence işaret ettiğini ve faiz oranlarını yüksek tutmak için Bankaya alan sağladığını belirtti.

Borsada düşüş yaşandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalışla 33.414,17 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalarak 4.278,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 13.186,17 puana indi.

Dün açıkladığı bilançosunda üçüncü çeyrekte net karının azaldığını bildiren elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisselerindeki değer kaybının yüzde 10’a yaklaşması dikkati çekti.

Üçüncü çeyrekte abone sayısında yaklaşık 9 milyon artış bildiren küresel internet televizyon ağı Netflix’in hisseleri ise yüzde 16’nın üzerinde değer kazandı.