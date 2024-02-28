Fed yetkilisinden faiz mesajı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasıyla enflasyonun daha da düşmeye devam edeceği yönündeki beklentisini vurguladı fakat faiz indirimlerine başlamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Bowman, politika için uygun yolu değerlendirmek amacıyla gelen verileri yakından izleyeceğini belirtti ve jeopolitik çatışmaların yayılması, finansal koşulların gevşemesi ve işgücü piyasasındaki sıkılığın devam etmesi de dahil olmak üzere enflasyon baskılarını artırabilecek çeşitli risklere vurgu yaptı.

Bowman, "Gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefimize doğru ilerlediğini göstermeye devam ederse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faizimizi kademeli olarak düşürmemiz eninde sonunda uygun hale gelecektir. Bana göre henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.