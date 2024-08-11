Fed yetkilisinden faiz mesajı

Boston Fed Başkanı faiz indiriminin kısa sürede olabileceğini belirtti.
Collins “Eğer veriler beklediğim yönde gerçekleşmeye devam ederse yakın zamanda para politikasında ayarlamaya başlamanın uygun olacağını düşünüyorum” irmesinde bulundu.
Collins faiz indirimlerinin birkaç sene devam edebileceğini söylerken zamanlama ve indirim miktarına ilişkin yorum yapmadı.
Yetkili ayrıca son veriler zayıf gelse de işgücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
Temmuzda ülkede istihdam yavaşlarken işsizlik oranı yüzde 4,3 ile yaklaşık 3 senenin en yüksek seviyesine çıkmıştı.
İlgili Haberler