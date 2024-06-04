Fed yetkilisinden şahin sözler

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın yaptığı açıklama kapsamında, "şok edici" bir şey bulunmadığı müddetçe bu yaz faiz indirimi görmediğini belirtti.

Kaplan, "Eylül ayını faiz indiriminin mümkün olduğu ilk ay olduğunu düşünüyorum, ancak Fed'in enflasyonda en az birkaç ay daha iyileşme görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer görürlerse Eylül ayında indirim mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Fed’in bir sonraki toplantısını 12 haziranda gerçekleştirecek.