Federasyonun A Milli Basketbol Takımı'na yaptığı büyük rezillik ortaya çıktı

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler A Milli Basketbol Takımı'nın bütçe sorunundan dolayı Avrupa Şampiyonası'na katılmayacağını iletti.

A Milli Takım basketbolcuları, olayla ilgili bir açıklama paylaşarak durumu anlattı.

Yapılan açıklamada, ''21-29 Haziran tarihinde İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenecek olan 14. Avrupa işitme engelliler basketbol şampiyonasına katılacaktık, bu turnuva için 6-19 Mayıs tarihlerinde A Milli Takım olarak kampımızı tamamladık. Daha sonra bizlere Haziran başında tekrar kamp yapıp turnuvaya gideceğimiz söylendi.

Haziran ayına geldiğimizde ise Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu bize kamp yapmak için yeterli bütçemiz yok dediler ve Haziran kampımız iptal oldu.

Kamp yapmadan Avrupa Şampiyonasına gidip milli formayla son terimize kadar mücadele etmeyi bütün takım olarak istedik ve problem çıkarmadık.

Sonrasında bütün sporcular Gri(Hizmet) pasaportunu kendi çıkaracak diye haber verdiler.

Federasyondan ne yaptığımız kamp için ne de bu pasaport ücretleri için tek kuruş para almadan bütün sporcular olarak pasaportlarımızı çıkardık aynı zamanda kamp için gerekli yol ücretlerini kendi cebimizden ödedik.

Turnuvanın başlamasına 1 hafta kalmışken bütün sporcular olarak özel idmanlarla hazırlandık ve gerekli evrak işlerimizi hallettik.

Bugün federasyondan aldığımız mesajı sizlerle paylaşıyorum ;

''Merhaba, nasılsınız?

Malum devletimiz tasarruf tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda şampiyonaya katılmamız şuan için mümkün görünmüyor, federasyon başkanımız iki aydır bu bütçe sorununu çözmeye çalışıyor fakat henüz olumlu bir sonuç olmadığını bana bildirdi bu sebeple şampiyonaya katılamayacağız.''

Bu mesajı alarak bütün sporcular olarak hayallerimiz ve emeklerimiz çöpe atılmış oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu A milli kadın takımımızı turnuvaya hazırlık kapsamında yaklaşık 2 aydır devam eden kamp organize edebiliyorken A milli Kadınları Avrupa Şampiyonasına götürüp, A milli erkek takımımıza tasarruf tedbirleri, bütçemiz yok deyip Avrupa şampiyonasına götürmüyorlar.

Bu utancı sizlerle paylaşmak istedik teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.