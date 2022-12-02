Feke SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

2021-2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak

Adli sicil kaydı bulunmamak

En az 4 yıllık yükseköğretim kurumların birinden mezun olmak

Öncelikli olarak erkekler tercih edilebilir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi

2 adet fotoğraf

Adli sicil belgesi

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu

KPSS sonuç belgesi

Özgeçmiş

Ehliyet fotokopisi

Güncel adrese dayalı nüfus kağıt belgesi