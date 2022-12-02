Feke SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
2021-2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak
Adli sicil kaydı bulunmamak
En az 4 yıllık yükseköğretim kurumların birinden mezun olmak
Öncelikli olarak erkekler tercih edilebilir
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi
2 adet fotoğraf
Adli sicil belgesi
Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu
KPSS sonuç belgesi
Özgeçmiş
Ehliyet fotokopisi
Güncel adrese dayalı nüfus kağıt belgesi
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