Felçli kadın ile oğlunu yanan evden komşuları kurtardı

Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta, uzun yıllardır felçli olan Münevver Güney ile oğlu İsmet Güney’in yaşadığı evde saat 14.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Sobadan sıçrayan köz parçasının halıyı tutuşturduğu yangında alevler evi kapladı. yangını fark eden komşular, yardıma koşarak Münevver Güney ile oğlunu evlerinden çıkardı.

YANGIN 1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.