Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerden biri olan Fellah Köftesi sofralarınıza hem sağlıklı hem de nefis bir alternatif sunuyor. Özellikle pratik yapımıyla öne çıkan bu tarif, kısa sürede harika bir lezzeti sofralarınıza taşıyor.

Bulgurun besleyici ve doyurucu gücünü barındıran fellah köftesi, ana yemek olarak tüketilebileceği gibi güzel bir garnitür olarak da kullanılabilir. Özellikle enfes sarımsaklı sosuyla buluştuğunda yemelere doyum olmaz bir lezzete dönüşür. Peki, Fellah Köftesi nasıl yapılır? Fellah Köftesi tarifi ve malzemeleri?

İŞTE FELLAH KÖFTESİ TARİFİ:

Malzemeler:

• Köfteler için:

2 su bardağı köftelik ince bulgur

2,5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

• Haşlamak için:

1,5 litre su

• Sosu için:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı rendelenmiş domates (rondodan geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

1. İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Streç filmle kapatarak bulgurun şişmesini bekleyin.

2. Şişen bulgura yumurta, biber salçası ve unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce yoğurun.

3. Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Orta kısmına parmağınızla bastırarak çukur açın.

4. Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine alın ve harmanlayın.

5. Kaynayan suya köfteleri atın ve yumuşayana kadar 10-15 dakika haşlayın.

6. Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin. Ardından rendelenmiş domates, biber salçası, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

7. Haşlanmış köfteleri sosla buluşturun ve servis yapın.

Ellerinize sağlık! Afiyet olsun!

FELLAH KÖFTESİ NEREDE YENİR?

Fellah Köftesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sevilen bir yemektir. İşte bazı bölgelerde Fellah Köftesi hakkında bilgiler:

1. Erzurum, Van ve Antep Yöresi: Bu yörelerde Fellah Köftesi sıkça tüketilir.

2. Adana, Mersin, Hatay, Antakya Yöreleri: Bu bölgelerde de bolca tüketilen bir yemektir.

3. Konya ve Çevresi: Konya ve çevresinde de sevilen bir lezzettir. Bulgur, irmik ve un gibi temel malzemelerle hazırlanır.

FELLAH KÖFTESİ TARİHÇESİ

Fellah köftesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bilinen bir bulgur köftesidir. İnce bulgur, su, yumurta, un, biber salçası, tuz, pul biber ve kimyon gibi malzemelerle hazırlanır. Sarımsaklı-salçalı sos ile lezzetlendirilir ve genellikle haşlanarak servis edilir.

Bu köfte, Erzurum, Van ve Antep yöresel mutfağında sıkça yer alır. Ayrıca, farklı yörelerde çeşitli isimlerle anılır. Örneğin, Gaziantep yöresinde Arap Köftesi veya Antep Arap Köftesi olarak bilinirken, Erzurum’da Gliko, Van’da ise Kürt Köftesi adıyla anılmaktadır.