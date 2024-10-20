Fenerbahçe - 2 Samsunspor - 2. Sarı kanarya son dakikada yıkıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe'de Tadic sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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FENERBAHÇE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, devre arasını 1-0 önde tamamladı.

Samsunspor, ikinci yarıda Fenerbahçe kalesinde ciddi tehlikeler yarattı.

Mücadelenin 49. dakikasında Samsunspor'da Holse Fenerbahçe kalesine golünü attı ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın bu bölümünde iki takımda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

62. dakikada sahneye çıkan Maximin takımının 2. golünü attı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL FENER'İ YIKTI

Maçın 88. dakikasında Samsunspor Fenerbahçe kalesine etkili geldi ve Soner Aydoğdu ile durumu 2-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.