Fenerbahçe 8. haftayı galibiyetle kapattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yendi.

İlk periyot 16-16 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte Wilbekin ve Sestina ile etkili olan Sarı-Lacivertli ekip soyunma odasına 35-30 önde gitti. Çekişmeli geçen üçüncü periyodu da Fenerbahçe Beko, 59-50 üstün tamamladı. Final periyodunda baskısını artıran Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 75-57 önde girdiği müsabakadan 82-69 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 18, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz

Fenerbahçe Beko: Sehmus Hazer 10, Motley 22, Wilbekin 19, Melih Mahmutoğlu 10, Sestina 12, Hayes 6, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Dorsey 3

1. Periyot: 16-16

Devre: 30-35

3. Periyot: 50-59