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Yok artık. Fenerbahçe Alagöz Holding Rize'ye bakın kaç sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Rize Belediyespor'u 98-50 yendi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:51
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Fenerbahçe Alagöz Holding Rize'ye bakın kaç sayı fark attı. Yok artık

Yok artık. Fenerbahçe Alagöz Holding Rize'ye bakın kaç sayı fark attı
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Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 31-14 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 59-27 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 79-38 önde bitirdiği mücadeleden 48 sayı farkla 98-50 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Kayla McBride, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Marie Elise Benson, 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, 10. galibiyetini aldı, Rize Belediyespor ise 11. yenilgisini yaşadı.

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