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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. haftasında tüm müsabakalar yarın oynanacak.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:56
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde 26. hafta maçları oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta heyecanı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Bütün karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak. Lider ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde Antalya Toroslar ile oynayacak. Fenerbahçe de sahasında OGM Ormanspor ile mücadele edecek. Galatasaray ise deplasmanda Nesibe Aydın ile karşılaşacak.

Ligde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 23 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor. Onu Fenerbahçe 22 galibiyetle, Galatasaray da 19 galibiyetle takip ediyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta programı şöyle:

17.00 Botaş - Rize Belediyesi
17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar Basketbol
17.00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor
17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi
17.00 Nesibe Aydın - Galatasaray
17.00 Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş

(İHA)

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