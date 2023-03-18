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Fenerbahçe'nin Alanyaspor kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Alanyaspor kafilesine alınan futbolcular açıklandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:32
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 26. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Alanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro ve Joshua King.

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