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Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber...

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:28
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Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi kötü haber
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Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Son 6 maçta 16 puan
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek

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