Ali Koç'un 29 Mart'ta istifa edeceği ortaya çıktı. Görevi kime devredeceği belli oldu. İşte o flaş iddia

Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de 29 Mart'ta yapılacak Futbol AŞ'nin Olağanüstü Toplantısı bir kat daha önem kazandı.

Toplantının zaten olağanüstü kararlar almak için toplanması bekleniyordu.

Beklentiler arasında az da olsa Ali Koç'un Futbol AŞ'deki görevini bırakması da yer arıyordu.

KULÜPTEKİ HAREKETLİLİK

Sevilla yenilgisi ise Ali Koç'un 29 Mart'ta istifa edeceği beklentisini daha da artırdı.

Vitor Pereira'nın menajerinin İstanbul'a gelmesi, Marcelo Bielsa'nın hukukçu ve büyükelçi abisinin daveti kulüpte bir hareketliliğe işaret olarak algılanıyordu.

GÖREVİNİ CEO'YA DEVREDECEK

Oluşan beklenti ise Ali Koç'un 29 Mart'ta yapılacak toplantıda en azından şirketteki yöneticilik görevini profesyonel bir CEO'ya devretmesi.

Ali Koç başkan seçilmeden önce defalarca kulübün profesyoneller tarafından yönetilmesini istediği açıklamıştı.

Ali Koç, Futbol AŞ'deki görevini profesyonel CEO'ya aktarsa bile kendisi vakıf yani kulüp başkanı olarak göreve devam edebilecek.

Kaynak: Fotospor