Fenerbahçe ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ateş püskürdü

Fenerbahçe Kulübü, çok sert bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'ya giderek CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Bu ziyaretler sonrası ortaya çeşitli iddialar atılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, bunun üzerine çok sert bir yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.

Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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