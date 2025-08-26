Fenerbahçe Avrupa'da 290. randevuda!

Fenerbahçe Avrupa'da 290. randevuda!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın (çarşamba) Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadele ile Avrupa kupalarında 290. maçına çıkmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. ELEME MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

